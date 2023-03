Fiorentina, Commisso a DAZN: "Questa partita è dedicata a Davide Astori"

Su Cabral e Jovic come sostituti di Vlahovic: “Questa settimana ho detto che quei due hanno fatto 20, oggi 21. Se uno si fa i conti capisce che spendendo 15 milioni per due giocatori che hanno fatto 21 gol è un affare”.

Sulla Conference: “Non parto per l’America, sto vicino alla squadra fino a giovedì. Speriamo che qualcosa si vince”.

Il ricordo di Davide Astori: “Ho pochissimi ricordi. Avevo vicino a me il fratello di Davide in tribuna questa sera. Dispiace. Pover Davide. Ha fatto molto per la Fiorentina e per lo spirito fiorentino. Questa partita è dedicata a lui. Era con noi in campo per aiutarci a battere una grandissima squadra come il Milan”.