Fiorentina: contro il Milan dovrebbe riposare Nico Gonzalez

Provato a mettere da parte il lutto legato alla tragica ed improvvisa dipartita di Joe Barone, la Fiorentina entrata nella routine di avvicinamento alla sfida in programma sabato sera al Franchi contro il Milan (calcio d'inizio alle ore 20.45).

Rispetto alle ultime uscite stagionali, Vincenzo Italiano proporrà una formazione diversa, orfana non solo di Giacomo Bonaventura, squalificato, ma anche di Nico Gonzalez, il quale dovrebbe godere di un turno di riposo dopo gli impegni con la Nazionale argentina in questa sosta.

Fare a meno di un leader tecnico come l'argentino in una partita importante come quella contro il Milan potrebbe essere un'arma a doppio taglio, ma gli stressanti viaggi transatlantici ed il poco tempo che Gonzalez avrà a disposizione per preparare la partita contro i rossoneri quasi costringerà Italiano a fare a meno di lui, anche quasi a preservarlo per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta di mercoledì 3 aprile.