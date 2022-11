Fiorentina, Italiano a DAZN: "Non portiamo a casa punti che invece meritavamo"

MilanNews.it

L'analisi di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di San Siro con il Milan. "Nel primo tempo eravamo più ordinati, nel secondo si è aperta un po' la partita con diverse occasioni. Le avevamo avute più nitide noi, l'ennesima partita persa nei minuti finali perché in questi frangenti dobbiamo crescere. Non portiamo a casa punti in cui invece li meritavamo".

La scelta finale è mancata alla Fiorentina?

"Siamo venuti qui a non consegnare palloni al Milan, ad avere personalità senza buttare via palloni. Nel primo tempo lo abbiamo fatto in maniere egregia, nel secondo abbiamo sbagliato qualche scelte, abbiamo sbagliato a non chiudere una partita che forse in vantaggio potevamo portarla a casa. Nel momento in cui hai un'occasione li devi punire poi un episodio te la fa perdere".

Il trequartista è per sostenere maggiormente l'attaccante?

"Con il trequartista, il nostro attaccante è costretto ad attaccare la profondità ed è quello che sto chiedendo a loro. Spesso prima volevamo palla nei piedi, non arrivavamo quel dominio dal punto di vista delle occasioni invece adesso ne arrivano e qualcosa è migliorato. Oggi bene, soprattutto Barak nel primo tempo, poi dobbiamo crescere e migliorare. Siamo cresciuti rispetto ad un mese fa, siamo un'altra squadra".

Bonaventura come mai fuori?

"Ha provato nel riscaldamento ma non riusciva, però Barak ha fatto quello che doveva fare".