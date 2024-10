Fiorentina, Mandragora dopo l'infortunio: "Avevo pensato al peggio, ci vediamo presto"

vedi letture

Rolando Mandragora può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista della Fiorentina è stato sottoposto questo pomeriggio, alla clinica Villa Stuart, ad un intervento al menisco del ginocchio sinistro dopo l'infortunio subito ieri nella gara di Conference League con i The New Saints. Il centrocampista italiano salterà sicuramente la gara di domenica sera contro il Milan. L'intervento, eseguito dal dottor Mariani, come riportato dal report ufficiale pubblicato dal club viola è riuscito perfettamente e l'ex Torino inizierà subito il programma di riabilitazione verso il suo ritorno in campo tra circa 4-5 settimane. Sui social Mandragora ha così ringraziato l'equipe medica che l'ha operato e salutato i tifosi gigliati:

"Avevo pensato al peggio, per fortuna però è andata diversamente! L’operazione è andata bene e il processo di recupero è già iniziato! Grazie al Professor Mariani, al suo staff e a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me! Ci vediamo presto!"