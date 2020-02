Fiorentina, Vlahovic: "Ibra è un mito per me, lo amo"

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport che il suo mito è Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole in vista della sfida di domani sera tra viola e rossoneri: "Alla fine della partita proverò a scambiare la maglia con Ibra. Lui è un mito. Lo amo. Io amo poche persone. La mia famiglia, naturalmente. Poi, tra queste poche c’è sicuramente il campione del Milan. È la prima volta che gioco contro di lui. Anzi, è la prima volta che lo vedo dal vivo. I miei amici mi chiamavano Ibra perché come Zlatan camminavo con i piedi larghi. Ma non era per imitare il mio mito. Mi veniva così, naturale. Io seguo il campione svedese da quando giocava nell’Inter. Maglia numero 8. Poi, l’ho accompagnato da tifoso nella sua avventura al Barcellona e nell’esperienza americana. E ora il Milan. È impossibile non restare incantati nel vedere un gigante come Ibra che danza col pallone tra i piedi. Quasi accarezzandolo".