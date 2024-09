Genoa, intervento riuscito per Malinovskyi intervento. Rientro nel 2025

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Intervento perfettamente riuscito per Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino del Genoa che ieri si era gravemente infortunato al 2' del secondo tempo della sfida Venezia-Genoa. Malinovskyi aveva subito una lussazione dell'articolazione della caviglia destra e una frattura del perone e questa mattina presso la clinica Montallegro a Genova "è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra- L'intervento, eseguito dal Prof. Federico Santolini e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito.

Il giocatore sta bene e inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione presso le strutture del Club" come ha spiegato in una nota la società rossoblù. I ritorno in campo è stimato per la seconda parte della stagione. (ANSA).