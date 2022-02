Giampaolo: "Giocarsela a San Siro? Non guardiamo in faccia l'avversario"

"Giocarsela a San Siro?" è una delle domande poste a Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa. Questa la sua risposta: "Bisogna giocare partita per partita senza guardare in faccia l'avversario. Se gioco con la prima della classe è una partita che comunque mette in palio tre punti e ci devo saper stare. Me la devo giocare. Non mi piace che la squadra parta con il pronostico a sfavore. Il pronostico può anche essere a sfavore ma non la perdo prima di incominciare. Semmai la perdo al 95' ma non prima di incominciare".