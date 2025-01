Girona come il Milan: anche gli spagnoli sconfitti nel weekend di campionato

Il Milan si lecca le ferite per il ko subito contro la Juventus, ma nemmeno il Girona, prossimo avversario dei rossoneri, se la passa meglio. I catalani hanno perso in casa contro il Siviglia nell'ultimo turno de LaLiga: 1-2 il finale con il vantaggio di Arnau Martinez ribaltato da Saul Niguez e Lukebakio. Come il Milan, anche la squadra di Michel si trova all'ottavo posto in classifica.

Questa la formazione scesa in campo nell'ultimo turno di campionato (4-5-1): Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Krejci, Blind; Asprilla (69' Van de Beek), Tsygankov, Oriol Romeu (69' Solis Romero), Martin, Gil (89' Portu); Ruiz (68' Stuani).

PROGRAMMA CHAMPIONS, 7ª GIORNATA

MARTEDI 21 GENNAIO

Atalanta - Sturm Graz (18.45)

Monaco - Aston Villa (18.45)

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (21)

Benfica - Barcellona (21)

Bologna - Borussia Dortmund (21)

Brugge - Juventus (21)

Liverpool - Lille (21)

Slovan Bratislava - Stoccarda (21)

Stella Rossa - PSV Eindhoven (21)

MERCOLEDI 22 GENNAIO

Lipsia - Sporting CP (18.45)

Shakhtar - Brest (18.45)

Arsenal - Dinamo Zagabria (21)

Celtic - Young Boys (21)

Feyenoord - Bayern (21)

Milan - Girona (21)

Paris Saint-Germain - Manchester City (21)

Real Madrid - Salisburgo (21)

Sparta Praga - Inter (21)

CLASSIFICA AGGIORNATA

Liverpool 18 (+12)

Barcellona 15 (+14)

Arsenal 13 (+9

Bayer Leverkusen 13 (+7)

Aston Villa 13 (+6)

Inter 13 (+6)

Brest 13 (+4)

Lille 13 (+3)

Borussia Dortmund 12 (+9)

Bayern Monaco 12 (+9)

Atletico Madrid 12 (+4)

Milan 12 (+3)

Atalanta 11 (+9)

Juventus 11 (+4)

Benfica 10 (+3)

Monaco 10 (+2)

Sporting 10 (+2)

Feyenoord 10 (-1)

Club Brugge 10 (-2)

Real Madrid 9 (+1)

Celtic 9 (0)

Manchester City 8 (+4)

PSV 8 (+2)

Dinamo Zagabria 8 (-5)

PSG 7 (0)

Stoccarda 7 (-3)

Shakhtar 4 (-8)

Sparta Praga 4 (-11)

Sturm Graz 3 (-5)

Girona 3 (-6)

Stella Rossa 3 (-9)

Salisburgo 3 (-15)

Bologna 2 (-6)

Lipsia 0 (-7)

Slovan Bratislava 0 (-16)

Young Boys 0 (-19)