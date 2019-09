Hellas Verona, D'Amico: "Stepinski? Un grande sforzo di Setti"

Il direttore sportivo del Verona, Tony D'Amico, ha parlato ai canali ufficiali del club sul mercato degli scaligeri: "Stepinski? Operazione complicata ma i meriti vanno al nostro presidente Setti che ha fatto un grande sforzo per portare a termine la trattativa sia da un punto di vista economico sia per la 'pazienza'. Anche Bessa è un altro grande acquisto per noi: ha qualità tecniche e umane per darci una grossa mano".

“Siamo una squadra giovane, non è stato un mercato semplice. Siamo soddisfatti, ora la parola finale spetterà al campo. Badu? Una grande paura e un grande dispiacere sia dal punto di vista tecnico e umano. Speriamo di riaverlo dopo gennaio. Amrabat? Ha voluto fortemente Verona. Il livello delle neopromosse si è alzato, molte hanno investito tanto. Però non è detto che spendere tanto porti automaticamente alla salvezza".

"Salvezza? Se stiamo tutti uniti possiamo farcela. Juric ha già dato identità alla squadra".