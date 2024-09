Il Lecce fa turnover in Coppa Italia. Pugliesi contro il Milan venerdì

Tutto pronto al Via del Mare per la sfida di Coppa Italia fra Lecce e Sassuolo che si giocherà alle ore 16. I pugliesi venerdì sera saranno ospiti del Milan per la sesta giornata di campionato. Inoltre la vincente di questo sedicesimo, sfiderà i rossoneri negli ottavi di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Luca Gotti e Fabio Grosso:

LECCE (4-2-3-1): Fruchtl; Guilbert, Pelmard, Jean, Dorgu; Pierret, Rafia; Oudin, Marchwinski, Banda; Pierotti

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Muharemovic, Odenthal, Doig; Obiang, Lipani, Caligara; Pierini, Russo, Volpato