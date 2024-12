Il Secolo XIX sul Genoa: "Vieira ha ridato sicurezza: idea Vogliacco contro Leao"

L'avversario di questa sera per il Milan sarà il Genoa dell'ex Patrick Vieira che allena il Grifone da tre partite e non ha mai perso ottenendo due pareggi e una vittoria. Alle 20.45 si scende in campo a San Siro e i liguri proveranno a rovinare la festa dei 125 anni del club rossonero. Oggi Il Secolo XIX ha scritto e parlato della sfida di questa sera, titolando così: "La partita di caos e certezze". Questo perché il club rossoblù sta passando un periodo di incertezza a livello societario a cui fa da contraltare una ritrovata solidità in campo.

Nel sottotitolo si passa effettivamente alle cose di campo e si legge: "Il Genoa cerca di isolarsi dal rebus societario, Vieira ha ridato sicurezza: idea Vogliacco contro Leao". E poi ancora viene ulteriormente aggiunto, sempre sul Genoa: "Prova a fare il guastafeste in casa del Milan che celebra i suoi 125 anni con tensioni Fonseca-spogliatoio". Nel 4-3-3 a destra Vogliacco dovrebbe rimpiazzare Sabelli, torna in campo anche il messicano Vasquez dopo il turno saltato per squalifica. In attacco confermato Pinamonti.