Il Verona si prepara al Milan: palestra e tattica per Baroni nell'allenamento odierno

Nella giornata di oggi, allo Sporting Center 'Paradiso', il Verona ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana. Il programma della seduta in questione è stato al seguente per la formazione di Marco Baroni: lavoro in palestra, lavoro tattico e partitella finale.

Il Milan nel mirino

Domani, invece, è in programma una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse. La compagine gialloblù si sta dunque avvicinando in questo modo al match contro il Milan, in programma sabato alle ore 15.00 e valido per la 5^ giornata di Serie A. In caso di risultato pieno, il Verona può sorpassare proprio la formazione rossonera.