Inter, Bastoni: "Dal 75' in poi del derby di ritorno è cambiato il campionato"

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al derby di ritorno perso contro il Milan, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha dichiarato a DAZN nello speciale sull'ultimo campionato: "Dal 75' in poi del derby di ritorno secondo me è cambiato il campionato. Per noi era importante battere il Milan e invece da quel momento è cambiata la stagione. Potevamo andare a +10 contando anche il recupero contro il Bologna".