Antonio Candreva, esterno dell'Inter, è in dubbio per il derb di sabato contro il Milan: il giocatore nerazzurro è infatti uscito anzitempo ieri sera dal match di Champions League contro lo Slavia Praga. Lo riporta Tuttosport che riferisce che se l'ex Lazio non dovesse recuperare, a destra D'Ambrosio è favorito su Lazaro.