Inter, Conte pensa al 3-4-2-1 contro il Milan: Politano e Sensi alle spalle di Lukaku, Vecino in mezzo al campo

In vista del derby di domani sera contro il Milan, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dovrebbe schierare in campo la sua squadra con il 3-4-2-1 con Politano e Sensi alle spalle di Lukaku. Lo riferisce Tuttosport che riporta anche che Godin dovrebbe avere una maglia da titolare in difesa, mentre in mezzo al campo ci dovrebbe essere Vecino.