Inter, D'Ambrosio a Sky: "Grande partita, non abbiamo mai mollato"

"Abbiamo fatto una gran partita sotto tutti i punti di vista. In particolare, non abbiamo mai mollato sotto il profilo mentale e fisico. I mister ci aveva detto che questa partita l'avrebbe vinta chi avrebbe voluto di più". Così Danilo D'Ambrosio a SkySport a margine del derby vinto dall'Inter. "L'occasione mancata? Ci ho ripensato tanto, ma poi abbiamo comunque segnato - riporta fcinternews.it -. Nelle prossime sfide bisognerà mantenere la cattiveria e la concentrazione di questa sera. Dovremo mettere in pratica in ogni gara quello che ci chiede il mister, dobbiamo migliorare attraverso il lavoro per crescere sotto il profilo della mentalità. Se guardiamo la classifica? Ma no, è ancora settembre. Lavoriamo a testa bassa e continuiamo così per mettere paura a Juve e Napoli. Avere un tecnico come Conte ti alza l'asticella per forza di cose. Noi siamo consapevoli che, seguendolo, possiamo essere una spina nel fianco per tutti".