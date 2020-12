Inter, De Vrij: "Il Milan ha tanti giocatori forti. Pioli lo conosco bene, è bravissimo"

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha commentato così il primo posto del Milan in campionato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Hanno una buona squadra e tanti giocatori forti: mi sembrano molto uniti. E poi conosco l’allenatore molto bene per aver lavorato con lui due anni: è bravissimo, molto umano, ma anche molto preparato. Sono contento per la sua crescita professionale".