Inter, domani alle 15 la conferenza pre derby di S. Inzaghi

Dopo il successo contro la Cremonese, l'Inter tornerà in campo sabato 3 settembre alle 18:00 per il primo derby di Milano della stagione, Milan-Inter. Alla vigilia del match si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 15:00 di venerdì 2 settembre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, Inter.it e sull'app ufficiale nerazzurra, con tutti gli aggiornamenti sui canali digitali ufficiali del Club.