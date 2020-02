Inter, Eriksen sul derby: "Sarà bellissimo. Non temo nessuno del Milan"

Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del derby contro il Milan e di Ibrahimovic: "In passato ho visto qualcosa in tv, ma ora giocherò e sarà molto diverso. Rispetto a Londra mi aspetto un’atmosfera diversa: qui c’è tutto lo stadio che canta, ci sarà tanto rumore, sarà bellissimo. Ibra? Siamo diversi, lui sarà più abituato a questo tipo di partite, io sono al debutto. Che cosa mi fa paura del Milan, Ibra a parte? Il mio amico Kjaer, ho parlato con lui tante volte! No, non temo nessuno. Siamo in una posizione di classifica migliore, nei derby può accadere di tutto ma non mi importa chi di loro sarà in campo".