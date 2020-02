Inter, Eriksen: "Vi racconto del provino che ho fatto con il Milan a 15 anni"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter, ha raccontato il provino fatto con il Milan a 15 anni: "Volai da Odense a Milanello, per due giorni. Provai con la Primavera. Tornando, dentro di me pensavo 'vado o non vado?', l’Italia mi pareva troppo lontana da casa, ero legato alla famiglia. Ma poi non è mai arrivata una risposta a me, se la sono vista i due club".