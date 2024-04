Quattro diffidati di rilievo per il Genoa: il prossimo turno gioca contro il Milan

Questo weekend il Milan sarà impegnato all'Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus nella 34esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, dopo aver perso qualsiasi obiettivo con l'eliminazione dall'Europa League, hanno il compito da qui alla fine di portare a casa il secondo posto che vorrebbe dire qualificazione alla Supercoppa Italiana, competizione alla quale sono già qualificate Inter (campione di Italia), Juventus e Atalanta (finaliste Coppa Italia). Se la Juve arrivasse seconda, il Milan potrebbe comunque arrivare terzo per qualificarsi alla competizione.

In tutto questo la partita dopo la Juventus, la squadra di Pioli la giocherà a San Siro contro il Genoa, ormai quasi matematicamente salvo. Il Grifone questo weekend giocherà il posticipo del lunedì in casa contro il Cagliari ma dovrà stare attento a non farsi ammonire quattro giocatori che sono diffidati. Rischiano la squalifica per il Milan anche dei pezzi grossi. Questi i diffidati dei rossoblù: Bani, Strootman, Gudmundsson e Vogliacco.