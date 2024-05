Genoa, quando parla Alberto Gilardino in conferenza stampa

Domani, domenica 5, alle ore 18 a San Siro il Milan ospiterà un Genoa già salvo aritmeticamente e autore di un gran campionato da neopromossa. Ad allenare il Grifone c'è una vecchia conoscenza dell'universo rossonero, l'ex attaccante Alberto Gilardino che con il Diavolo ha vinto in particolare una Champions League con tanto di gol nella semifinale contro il Manchester United. Oggi, alla vigilia della sfida, il tecnico rossoblù parlerà in conferenza stampa alle ore 12.

Questo il report dell'allenamento di ieri del Genoa: "Nella giornata di venerdì la squadra ha sostenuto una sessione tattica, dopo la riunione in sala video per metabolizzare le indicazioni. Sullo schermo sono passate le immagini e le qualità degli avversari, impostisi nella gara di andata per il gol di Pulisic nelle battute finali. Dopo la canonica attivazione in palestra, battezzata da esercitazioni di riscaldamento e prevenzione, il gruppo ha provato la coralità dei movimenti, dentro un valzer di uscite e scalate, prima della distribuzione delle pettorine e la disputa di una partita. A seguire le operazioni a bordo campo il club manager Rossi nel tourbillon di un tempo ballerino. Sole e nuvole. Nuvole e poi ancora sole. E’ stata fissata a mezzogiorno della vigilia, nella sede di Villa Rostan, il punto stampa di ‘Gila’ per le ultime news".