Verso Torino-Milan: Diavolo una delle bestie nere in Serie A di Juric

vedi letture

Sabato sera alle ore 20.45 il Milan sarà ospite del Torino allo stadio Grande Torino per la 37^ giornata di Serie A. A differenza della formazione di Stefano Pioli, quella di Ivan Juric deve provare a tenere vivo il sogno Europa almeno fino all'ultima giornata, motivo per il quale per i granata e l'allenatore croato sarà una sfida nella sfida.

Oltre a provare a mantenere l'imbattibilità in casa delle ultime due stagioni, sabato Ivan Juric proverà anche a migliorare i numeri registrati fino a questo momento in carriera contro il Milan. In 14 partite totali, infatti, il croato ha collezionato 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, con una media di 0.93 punti a partita che rendono il diavolo una vera e propria bestia nera per l'allenatore del Torino.

In carriera Juric ha però registrato fino ad oggi numeri peggiori contro Inter (0.36), Roma (0.42), Napoli (0.64), Frosinone (0.67), Juventus (0.79), Lazio (0.79), Atalanta (0.80) e Sasssuolo (0.85).