Il Torino vuole l'Europa: in giornata l'allenamento pre-Milan. Parlerà Juric

Oggi, venerdì 17 maggio, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l'incontro per i media con il tecnico Ivan Juric per la presentazione di Torino-Milan, 37a giornata del campionato di Serie A Tim.

IL TORINO VUOLE L'EUROPA

Se il Milan non ha più nulla da giocarsi nelle ultime due giornate di campionato, il Torino diversamente si gioca le ultime cartucce per l'Europa. Attualmente al decimo posto in classifica a soli tre punti dall'ottavo posto della Fiorentina, i granata possono ancora raggiungere la qualificazione alla Conference League. Ed è per questo che giocherà la squadra di Ivan Juric sabato sera all'Olimpico Grande Torino alle ore 20.45 contro il Milan di Stefano Pioli. L'entusiasmo è tanto che i biglietti stanno andando a ruba.

Ieri sui social la società granata ha annunciato il sold out della Curva Maratona e i 20mila spettatori superati. Questo il post su X del club torinese: "Maratona sold out e superata quota 20.000 spettatori! Sabato sera al Grande Torino per Torino-Milan, ultima in casa della stagione: in Curva Primavera a soli 15 euro tutti gli Under18".