Genoa, il rendimento in trasferta in attesa della sfida di San Siro

Dopo il recente pareggio per 0-0 sul campo della Juventus, i ragazzi di mister Pioli si preparano ad affrontare il Genoa di Gilardino domenica alle 18.00 a San Siro, con il "Grifone" Fresco di salvezza aritmetica ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari. Questo focus è dedicato quindi al prossimo avversario dei rossoneri e alle gare disputate in trasferta durante questo, ancora in corso, campionato di Serie A.

Infatti, il Genoa ha giocato sin qui 17 partite lontano dal "Luigi Ferraris" Con un rendimento di 4 vittorie, 7 sconfitte e 6 pareggi. L'ultimo successo in trasferta della squadra di mister Gilardino è risalente al 7 aprile (Verona-Genoa 0-1).