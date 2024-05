Verso Milan-Genoa: questi i numeri del "Grifone" In Serie A

Manca sempre meno alla sfida di domenica sera, in programma a San Siro contro il Genoa di mister Alberto Gilardino fresco di salvezza aritmetica ottenuta nel precedente turno di campionato. Il "Grifone" E' un avversario ostico e con un gruppo ricco di entusiasmo e giovani interessanti come Gudmundsson o Retegui, i migliori in questa stagione. Quindi, vi riportiamo un interessante focus riguardante i prossimi avversari del Milan nell'imminente turno di campionato.

In questo momento il Genoa ha raccolto 42 punti in campionato e si trova 12esima in classifica. In 32 partite giocate in questa Serie A, il Grifone ha ottenuto 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte con 38 gol segnati ( 4 su calcio di rigore) e 40 subiti. Il capocannoniere dei rossoblù è al momento il fantasista islandese Albert Gudmundsson con 14 reti segnate.