Inter, Inzaghi: "Milan più continuo di noi nell'ultimo periodo. Bellissimo duello, onore a loro"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato così a DAZN al termine di Inter-Sampdoria: "Il sentimento che prevale? L'orgoglio. Il saluto finale dei tifosi è stato molto bello, dobbiamo fare i complimenti al Milan. Abbiamo fatto grandi cose, potevano essere grandissime con lo scudetto. Il Milan ha avuto in più di noi la continuità nell'ultimo periodo, il nostro doppio confronto con il Liverpool ha influito. Siamo l'Inter, abbiamo vinto due trofei ma essere arrivati secondi ci dispiace. Non è bastato un percorso straordinario, dovremo lavorare per limare quei due punti che ci hanno separato dal Milan. Sono orgoglioso perché a luglio si diceva che forse non saremmo arrivati tra le prime 4. Se mi volto indietro vedo che abbiamo vinto due trofei e in Champions perso due partite contro Real Madrid e Liverpool che sono le migliori squadre d'Europa e si sfideranno in finale. Certo, arrivare secondi non piace a nessuno. E' stato un bellissimo duello con il Milan, ci siamo affrontati 4 volte, in campionato hanno vinto loro, in Coppa noi. Onore al Milan