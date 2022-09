Inter, Inzaghi: "Sappiamo cosa è successo nel ritorno del derby in campionato..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, nel corso nella conferenza stampa pre derby, si è così espresso ricordando quello vinto dal Milan lo scorso anno: "L'anno scorso di derby se ne sono giocati tanti, l'ultimo è stato vinto 3-0 dall'Inter e ci ha permesso di vincere un trofeo. Sappiamo cosa è successo nel ritorno in campionato, io penso che un derby si carica per conto proprio. Ho dei ragazzi con grande personalità e voglia, si confrontano le prime due classificate dello scorso campionato. E come in tutte le partite anche quest'anno le gare saranno equilibrate".

Un pensiero al derby di ritorno?

"Derby l'anno scorso ne abbiamo fatti quattro, sono stati equilibrati e giocati bene. I derby vanno giocati con grandissima personalità, dobbiamo essere bravi a far sì che oltre agli episodi contino i duelli. Sarà un derby con tantissimi duelli, serviranno cattiveria e determinazione".