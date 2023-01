Inter, Inzaghi si lamenta: "Al 35' una doppia ammonizione in casa non mi era mai capitata"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è così espresso a SkySport su Skriniar dopo il ko contro l'Empoli: "Condizionato? Gli interventi non li ho ancora visti. Al 35' una doppia ammonizione in casa non mi era mai capitata. Milan lo vedo sempre tranquillo che lavora al massimo e gioca sereno. So che c'è questa fase di stallo per il rinnovo, ma ho la società che sta lavorando per lui e gli altri giocatori in scadenza".