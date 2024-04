Inter, Marotta a DAZN: "Non siamo ossessionati dalla seconda stella stasera"

vedi letture

Giuseppe Marotta ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Inter. Le sue dichiarazioni:

Non è un’ossessione vincere lo scudetto stasera, ma che peso avrebbe per la storia dell’Inter e del calcio italiano vincere la seconda stella stasera? “Noi abbiamo l’obiettivo di vincere lo scudetto e di ottenere la seconda stella, siamo concentrati su questo. Se poi dovesse venire stasera sarebbe la ciliegina sulla torta. Ma non siamo ossessionati da questo, siamo determinati nel fare una grande prestazione e sono certo che facendo una grande prestazione otterremo grandi risultati”.

È emozionato? “Sono un po’ vecchio, l’emozione si allontana sempre di più. Un’esperienza del genere non mi è mai capitata, nonostante abbia avuto la fortuna di vincere qualche scudetto, quantomeno non in queste potenziali circostanze. Chiaramente è un qualcosa che emoziona”.

Perché ha scelto Simone Inzaghi quando l’ha scelto? “Fu una scelta collegiale. Simone era nel mirino di tanti altri dirigenti, era un giovane emergente che aveva dimostrato con i fatti che stava crescendo. Fu una nottata piena di insidie, Lotito si è anche arrabbiato, ma secondo è giusto che un allenatore possa cambiare dopo tanti anni in una squadra. Con Lotito abbiamo chiarito e sono molto felice di avere Inzaghi qua, ha dimostrato di essere un grande professionista ed un vincente, che non è poco”.

Il meglio deve ancora venire? “D’accordissimo, anche se il calcio è fatto da poco. Penso che questo ciclo sia iniziato da poco, ha margini di crescita. L’Inter è tornata in un palcoscenico consono al suo palmarès e alla sua storia”.