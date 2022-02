Inter, Marotta a DAZN: "Partita decisiva? Dopo il derby ci saranno ancora tanti punti in palio"

Beppe Marotta, AD nerazzurro, ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan:

Su Skriniar capitano: “Non ce lo siamo ancora posti questo problema, al momento giusto si valuterà. Handanovic comunque è il nostro capitano e portiere titolare, lunga vita ad Handanovic. Siamo convinti di continuare così”.

Sulla partita: “È un derby, spero che sia uno spot positivo per tutto il movimento. Mancano ancora 15 partite con 45 punti a disposizioni. Qualsiasi risultato ci sia sarà interlocutorio. Dal punto di vista dell’orgoglio per noi vorrebbe dire tanto continuare questo ruolino di marcia”.

Sul rinnovo di Perisic e Gosens: “Abbiamo messo un tassello su quella fascia, ringraziamo la proprietà per averci permesso questo innesto importante. È una squadra che rappresenta un livello qualitativo alto. Ivan è un professionista, potrebbe essere utilizzato sia a destra che a sinistra. Nel gioco di Inzaghi rappresenta una pedina importante. Gosens è stato preso per mettere a disposizione un tassello in più”.

Su Brozovic: “C’è la volontà di entrambe le parti di proseguire, dopo di che stiamo lavorando per arrivare ad una conclusione. Spero che si possa chiudere velocemente. È il desiderio anche della tifoseria”.