Inter, Marotta sulla prossima Serie A: "Juve favorita, ma ci sono anche Milan, Roma e Napoli"

In vista del prossimo campionato, Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "La Juventus è sempre una squadra che deve essere considerata come favorita in ogni competizione, lo sarà anche quest'anno - riporta fcinternews.it -. Starà a noi contrastarla, sicuramente sta facendo una campagna acquisti di alto valore. La misura della forza di una squadra va fatta a fine mercato, di sicuro noi guardiamo a casa nostra e siamo certi che questi sia una rosa competitiva. Ben vengano i duelli, ma non metterei solo la Juve: ci sono Milan, Roma e Napoli".