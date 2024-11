Inter, per Pavard distrazione al bicipite femorale della coscia. Possibile un mese di stop

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha sostenuto questa mattina gli esami clinico strumentali dopo l'infortunio patito nel corso del primo tempo della sfida di Champions League di martedì contro il Lipsia. Per il francese si tratta di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Questo il report medico ufficiale dell'Inter: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, aveva parlato così degli infortuni in difesa dopo la vittoria in Champions League contro il Lipsia, martedì scorso: "Acerbi? Vedremo nei prossimi giorni come reagirà, se potrà essere a disposizione per la prossima partita. E poi dobbiamo vedere anche Pavard: mi sembra che il suo problemino sia più grave di quello di Acerbi". Ieri Acerbi ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e si attende di capire se potrà essere disponibile per la partita contro Fiorentina (in programma domenica al Franchi alle 18). Per Pavard - riporta Sky Sport - alla luce del report medico si prospetta un mese di stop.