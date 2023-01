Inter, prima del Milan c'è l'Atalanta. La probabile formazione di Inzaghi

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

La sfida di coppa, per Simone Inzaghi, si intreccia inevitabilmente col mercato, senza dimenticare il derby alle porte. Skriniar sarà risparmiato a prescindere, in difesa si va verso la conferma di Darmian con il ritorno di De Vrij al centro. Ballottaggio Bastoni/Acerbi per completare il reparto arretrato davanti Onana. A centrocampo tornerà Barella e dovrebbe avere un’occasione Asllani, con turno di riposo per uno fra Mkhitaryan e Calhanoglu, più il primo del secondo. Sulle fasce confermato Dumfries a destra, mentre a sinistra dovrebbe trovare spazio l’ex Gosens. Attacco da decidere: riposerà Dzeko, se Lukaku darà garanzie toccherà a lui dal 1’ con Lautaro. Altrimenti Correa.