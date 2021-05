Inzaghi a MilanTV: "Mi porto via la prestazione. Spero di tornare a San Siro con la gente"

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, si è così espresso a MilanTV nel post partita di Milan-Benevento: "Noi dobbiamo portarci via il carattere. Il primo goal è stato una grandissima azione loro, non volevamo andar subito in svantaggio; poi abbiamo reagito bene con 14 tiri in porta, di cui 5-6 nello specchio molto pericolosi su cui è stato bravo Donnarumma. Stasera mi porto via la prestazione e il carattere che sarà fondamentale per la nostra finale di domenica".

Sulla salvezza: "Oggi abbiamo dato un ottimo segnale: se fossimo stati quelli di oggi sicuramente il ritorno lo avremmo fatto meglio. È tutto ancora nelle nostre mani: abbiamo una partita in casa contro una diretta concorrente e dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi. Iago Falque e Letizia? In questo momento abbiamo biosgno di tutti: più ne recuperemo più frecce avremo nel nostro arco per domenica".

Su San Siro: "Mi sarebbe piaciuto rivedere i tifosi del Milan, mi auguro di tornare la prossima volta a San Siro con la gente".