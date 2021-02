Italiano sul Milan: “È una squadra che esprime un grande calcio”

Alla domanda "Si aspettava un Milan in questo momento del campionato ai vertici della classifica?", Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia e prossimo avversario dei rossoneri, ha risposto così: "Devo dire che all'andata mi impressionarono perchè fu una delle prime nostre partite. Siamo riusciti a metterli un po' in difficoltà nel primo tempo però poi nel secondo presero in mano la partita, finì 3-0 e mi impressionò per gioco e per qualche individualità davvero di grande spessore. È una squadra che in questo momento sta meritando il primo posto, gioca bene, ha giocatori di qualità ed esprime un grande calcio. Penso sia tutto meritato".