Juve, ballottaggio in attacco e sulla fascia sinistra in vista del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni dal big match tra Juventus e Milan, Max Allegri comincia a pensare a quali scelte fare per fronteggiare la squadra rossonera. In particolare, secondo Tuttosport, sarebbero due i ballottaggi in corso dalle parti della Continassa. Il primo riguarda l'attacco: con Vlahovic a rischio per un affaticamento muscolare, il posto davanti se lo giocheranno Milik e Kean. Ancora più folta, invece, la concorrenza sulla fascia sinsitra: una sola maglia per uno tra Kostic, Chiesa e Iling Junior.