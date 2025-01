Juve, Motta: "Il Milan ha creato molto poco. E con molto poco abbiamo subito due gol"

Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato a Mediaset al termine di Juventus-Milan 1-2. Le sue dichiarazioni:

Che analisi fa della sconfitta?

“Di sicuro non possiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto. Il Milan ha creato una volta, poi molto poco. E con molto poco abbiamo subito due gol. Dobbiamo fare sempre bene le due fasi. Con così poco il Milan non può chiudere la partita in questo modo. Dovevamo farlo noi e non l’abbiamo fatto”.

Rifarebbe i cambi?

“Tutte le scelte che si fanno durante la partita sono scelte che si fanno per il bene della squadra…”.

Una sconfitta che fa male…

“Una sconfitta importante perché volevamo disputare questa finale. Dispiace perché oggi dal mio punto di vista avevamo una grande opportunità di battere il Milan e non siamo stati capaci”.

Cos’è la cosa che non riesci ancora a far entrare in testa ai tuoi giocatori?

“Oggi per quello che abbiamo fatto in campo perché dal punto di vista del carattere dobbiamo migliorare. Non abbiamo chiuso la partita. Oggi dopo il primo episodio negativo avuto non siamo stati capaci di reagire come dovevamo reagire per poi andare a giocare una finale. Ma fino al 70esimo ce l’avevamo in mano”.

Oggi che gara è stata?

Nell’ultima contro la Fiorentina è stata un po’ come oggi, eravamo superiori all’avversario e potevamo chiuderla. Altre partite abbiamo pareggiato senza creare a sufficienza per vincere e altre ancora abbiamo pareggiato in rimonta. Oggi è lo stesso discorso della partita contro la Fiorentina: con così poco l’avversario è riuscito a cambiare la partita e vincere. La reazione oggi non è stata buona”.

Come stai Conceiçao?

“Lo valuteremo. Ha avuto un fastidio. È importante per noi, oggi avevamo bisogno di un qualcosa in più nel secondo tempo. L’idea era questa, gestire lui e Yildiz e completare un’ottima gara durante i 90 minuti”.