Juventus, al lavoro tra oggi e domani in vista del Milan. Kean ancora a parte

Ci avviciniamo sempre di più alla delicata sfida di sabato sera in programma all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, con i bianconeri reduci dalla qualificazione in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Così, i bianconeri hanno svolto l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Milan di Stefano Pioli: chi ha giocato ieri in Coppa, ha svolto solo un lavoro di scarico. Normale seduta per il resto del gruppo, con Kean che ha lavorato ancora a parte per il problema al ginocchio della scorsa settimana. Domani, la Juventus si allenerà al mattino.

Il report della Juventus sull'allenamento di oggi: "La Juventus – dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia ottenuta al termine del doppio confronto contro la Lazio – è rientrata da Roma nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2024 e in mattinata è tornata subito a lavorare per iniziare la preparazione della sfida contro il Milan.

La partita contro i rossoneri, valido per la 34ª giornata di Serie A, si giocherà all'Allianz Stadium sabato 27 alle ore 18:00.

Bianconeri al lavoro, dunque, questa mattina, divisi in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato contro la Lazio, esercitazioni per la linea difensiva e possesso palla, prima di una partitella finale, per il resto della squadra.

Per domani l'appuntamento è fissato al mattino".