Juventus, Bernardeschi sulla Supercoppa: "Mi aspetto una gara tosta, ma vogliamo portare a casa il trofeo"

Federico Bernardeschi, attaccante bianconero, ha parlato così a Juventus TV della gara di Supercoppa contro il Milan di domani: "Non sarà una partita facile. Vogliamo portare a casa il trofeo sia per noi che per la società che per i nostri tifosi. Quindi sappiamo che è una partita molto importante dove dovremo vincere. Che gara ti aspetti contro il Milan? Una gara difficile tosta. È sempre una finale quindi sicuramente dobbiamo stare attenti, è una partita secca quindi dobbiamo tirare fuori tutte le nostre forze e tutte le nostre potenzialità subito" riporta tuttojuve.com.