Juventus, Chiellini panchina contro il Milan. In difesa c'è Rugani, a sinistra torna Alex Sandro

Nell giornata di ieri, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi domani sera contro il Milan sarà in panchina. Lo riporta Tuttosport che riferisce anche in difesa, con De Ligt squalificato, ci sarà spazio per Rugani al fianco dell'ex rossonero Bonucci. Maurizio Sarri ritrova poi anche Alex Sandro che dovrebbe partire dal primo minuto sulla fascia sinistra.