Juventus, lavoro con il pallone alla presenza dei tifosi: il report odierno

Dopo la prima vittoria in Champions League, la Juve vuole fare il bis anche in campionato: domenica grande sfida all’Allianz Stadium contro il Milan capolista. Niente di meglio per il gruppo, dopo la giornata di riposo post Malmo concessa ieri da Allegri, che ricominciare a lavorare con gli applausi dei tifosi. Oggi dunque prima seduta, “in compagnia”, in vista del campionato. La Juve ha lavorato in campo, ovviamente, con il pallone, focalizzandosi su possesso e circolazione, provando soluzioni offensive e disputando poi una partitella.

Domani si torna in campo al mattino