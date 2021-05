Juventus, Pirlo a rischio: potrebbe non bastare il quarto posto

La posizione di Andrea Pirlo alla Juventus è in bilico dopo l’annata pessima che la squadra ha disputato. In vista del match contro il Milan, che è decisivo per il quarto posto e di conseguenza per il futuro dello stesso Pirlo, le quotazioni del tecnico risultano essere in ribasso. L’ombra di Massimiliano Allegri aleggia su Torino. Pirlo però ha ancora una possibilità per salvare la sua panchina: portare la squadra alla qualificazione in Champions League e vincere la Coppa Italia. Tutto ciò però, come scrive Tuttosport, potrebbe non bastare. Infatti, Pirlo deve anche dimostrare di avere in mano le redini della squadra, cosa che non si è mai vista nell’arco della stagione.