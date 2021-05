Juventus, Pirlo: "Champions? Domenica di speranza nel passo falso di qualcuno"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, si è così espresso ai microfoni di SkySport nel post vittoria contro l'Inter sulla corsa Champions: "Abbiamo nel mirino Milan e Napoli? Ma no, abbiamo messo nel mirino di avere una domenica di speranza, sperando in qualche passo falso di qualcuno... Però la nostra priorità era di vincere stasera: lo abbiamo fatto, abbiamo fatto il nostro e adesso vedremo domani e nella prossima partita cosa succederà".

Sulla partita: "Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, mancano due partite per gli altri da giocare, noi avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello di vincere stasera, l'abbiamo fatto nonostante un po' di difficoltà, ma siamo riuscito a portarla a casa".

Sull'atteggiamento: "Non saremmo qui a parlare adesso di una lotta per il quarto posto. Avessimo avuto la stessa voglia, la stessa determinazione, la stessa voglia di lottare su ogni palla come abbiamo fatto in queste ultime partite, allora saremmo qui a parlare di qualcos'altro. Però quando arrivi a giocarti un quarto posto all'ultima giornata, vuol dire che qualcosa è mancato, siamo mancati in tanti appuntamenti soprattutto con squadre più abbordabili rispetto a quelle di stasera. Quindi quelli sono stati i punti persi durante l'anno".