Juventus, verso la Coppa Italia: Buffon, De Sciglio, Rugani e Dybala titolari a San Siro

In vista della sfida di giovedì in casa del Milan, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, dovrebbe fare un po' di turnover: come riporta il Corriere dello Sport, in porta dovrebbe trovare spazio Buffon, mentre in difesa ci saranno De Sciglio sulla fascia e Rugani al centro insieme a Bonucci. A centrocampo possibile maglia da titolare per Matuidi e Ramsey, in attacco spazio a Dybala, partito dalla panchina contro il Verona.