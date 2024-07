Khephren Thuram: "Da piccolo mi ricordavo di Zlatan, era il migliore del mondo"

Khephren Thuram, neo centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club bianconero dopo l'ufficialità della sua nuova meta italiana. Queste le belle parole spese per Zlatan Ibrahimovic:

“Mi ricordo quando mio papà giocava allo Stadio delle Alpi. Mi ricordo di Zlatan per me era un grande giocatore, era il miglior giocatore del mondo quando ero piccolo. E poi mi ricordo di quando vivevo qui con mio fratello, andavamo a scuola insieme”.

KIWIOR PIACE A MILAN E JUVE

Nei pensieri della dirigenza rossonera c'è anche la ricerca di un difensore, si è quindi parlato molto di Jakub Kiwior. Per arrivare al centrale dell'Arsenalperò, ci sarebbe prima l'ostacolo Inter, dopo il recente infortunio di Buchanan e con i nerazzurri in cerca di un sostituito. Sull’ex Spezia anche Juve e Milan, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunta un’altra squadra italiana. Si tratta proprio del Bologna, per quello che sarebbe un intreccio con i Gunners. A riportarlo è TuttoBolognaWeb che sottolinea come il difensore potrebbe tornare nel massimo campionato italiano dopo l’esperienza in Premier League.