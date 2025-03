L'agente di Danilo sulla scelta di Tudor: "Non hanno capito niente". Il giocatore: "Non condivido"

Bruno Misorelli ha commentato su X la scelta della Juventus di puntare su Igor Tudor per sostituire Thiago Motta. Ecco le parole dell'agente dell'ex capitano bianconero Danilo: "Il primo sbaglio Motta, il prossimo Tudor. Non hanno imparato niente". Pronta la risposta da parte del difensore: "Non condivido assolutamente le dichiarazione e i commenti del mio agente e non mi permetterei mai di dare consigli alla dirigenza su cosa fare. Sono un tifoso da lontano e auguro solo il bene della Juventus".