La Lazio si prepara in vista del Milan: ai box Mario Gila, contro i rossoneri può giocare Patric

Report dell'allenamento della Lazio, prossima avversaria del Milan (sabato 31 agosto ore 20.45). Seduta prevista alla 10, la squadra entra in campo però circa un’ora e un quarto dopo. A Formello è stato analizzato il ko con l’Udinese.

Ai box, oltre a Mario Gila, è finito Luca Pellegrini per l’incidente stradale di venerdì (12 punti di sutura all’altezza della tibia). Casale, sostituito all’intervallo sabato pomeriggio, è rimasto a riposo come già successo nella sgambata di ieri. Con i rossoneri toccherà a Patric affiancare Romagnoli.

Tornato in gruppo Marusic, il montenegrino era stato gestito alla ripresa. Le scelte anti-Fonseca cominceranno a concretizzarsi nei prossimi giorni. Tavares e Castrovilli, nemmeno entrati al Bluenergy Stadium, sperano almeno nell’utilizzo in corsa. Per il portoghese si tratterebbe dell’esordio ufficiale, non è scontato che arrivi prima della sosta.