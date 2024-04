La probabile della Roma: Smalling più di Llorente, c'è Mancini

Tutto pronto a Milano per l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Questa sera il Diavolo ospiterà i giallorossi di Daniele De Rossi che per la formazione di stasera deve sciogliere solo qualche dubbio in difesa. La Roma ha recuperato Gianluca Mancini che aveva saltato un paio di allenamenti ma che poi è tornato regolarmente ad allenarsi nei giorni scorsi. Al suo fianco la scelta dovrebbe ricadere su Chris Smalling che è in vantaggio nel ballottaggio con Llorente. A sinistra, invece, chance dal primo minuto per Spinazzola con Angelino che partirà dalla panchina.

Questo il probabile undici della Roma questa sera:

ROMA (4-3-3)

Svilar

Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola

Cristante, Paredes, Pellegrini

Dybala, Lukaku, El Shaarawy