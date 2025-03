Lautaro Martinez: "Quello al Milan in semifinale Champions il gol più bello per l'Inter"

vedi letture

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Betsson Sport. L'argentino ha ricordato non solo i primi passi nel Racing Club, con il quale ha esordito nel lontano 2016, ma anche alcuni dei ricordi più belli vissuti in questi anni con la maglia nerazzurra, come ad esempio il gol in semifinale di Champions League contro il Milan.

Ricorda il suo inizio all'Inter?

"Sì, quando sono arrivato c'erano da fare le visite e tutte le cose annesse. Alla prima partita in preparazione, poi abbiamo perso a Sassuolo, ma quel giorno ho realizzato un sogno".

Il momento più speciale, il gol più bello?

"Il gol più bello quello nella semifinale di Champions con il Milan per quello che significava la partita per tutti noi ed i tifosi, per portare l'Inter in finale. Ce ne sono sicuramente altri, ma questo rimarrà per sempre per ciò che significava per l'Inter, è stato un sogno riportare l'Inter in finale dopo tantissimi anni".